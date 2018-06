Final Fantasy XIV: annunciata la partership con Monster Hunter World

Nel corso della conferenza E3 di Square Enix l'azienda giapponese ha annunciato tramite un trailer una collaborazione fra Final Fantasy XIV e Monster Hunter World. Come mostrato nel filmato che trovate in apertura, questa partership porterà il temibile Rathalos all'interno dell'MMO nel corso dell'estate.

Ovviamente Rathalos non sarà l'unica novità di questo contenuto aggiuntivo, restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti per saperne di più. Cosa ne pensate di questa collaborazione con Monster Hunter World? Lasciandovi alla visione del filmato in apertura di notizia, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Final Fantasy XIV è disponibile su PC e Playstation 4.