Final Fantasy XIV supera i 14 milioni di giocatori, in tempo per il quinto anniversario

Square Enix è lieta di annunciare che la community globale di Final Fantasy XIV ha superato i 14 milioni di giocatori in tutto il mondo. Il traguardo arriva in tempo per i festeggiamenti del quinto anniversario del gioco.

Di seguito un messaggio di Naoki Yoshida, produttore e direttore del gioco:

"Nonostante la versione di Final Fantasy XIV pubblicata in origine non fosse all'altezza delle aspettative, grazie al supporto dei media, delle aziende con cui abbiamo collaborato e ovviamente dei nostri fantastici fan, siamo riusciti a pubblicare A Realm Reborn nel 2013. È stata una vera e propria rinascita per FFXIV, che nel corso di questi ultimi cinque anni è cresciuto sempre di più fino a diventare il titolo che tutti conosciamo e amiamo oggi. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per questo.

Fin dall'uscita di A Realm Reborn, noi del team operativo e del team di sviluppo abbiamo sempre lavorato a pieno ritmo, e nonostante alcuni passi falsi lungo il cammino, sono sempre stati i nostri Guerrieri della luce a spronarci ad andare avanti.

Abbiamo un sacco di nuove esperienze di gioco e storie epiche che vogliamo condividere con tutti voi. Ci impegneremo sempre per espandere ancora di più il mondo di FFXIV, un luogo in cui i giocatori possono formare dei legami profondi e duraturi con persone di tutto il mondo durante le loro avventure.

Final Fantasy XIV vive grazie alla passione e all'impegno di tutti, inclusi voi Guerrieri della luce, e spero che continueremo sempre ad avere il vostro supporto durante la costruzione di questo mondo fantastico."

Per celebrare questo traguardo eccezionale e anche il quinto anniversario del gioco, Yoshida presenterà una diretta speciale di 14 ore piena di ospiti speciali che parleranno dell'avventura fino ad oggi. La diretta, che inizierà alle 05:00 AM del 1° settembre, includerà l'intervento di alcuni dei doppiatori del gioco e varie discussioni da parte degli sviluppatori, oltre a svelare i risultati del Fan Favourite Music Poll.

Inoltre, durante la diretta, l'ultima Letter from the Producer LIVE rivelerà maggiori informazioni sulla Patch 4.4: Prelude in Violet, e, per finire, Ryozo Tsujimoto di Capcom si unirà a Yoshida per parlare dell'apprezzatissima collaborazione con Monster Hunter: World e altro ancora! I festeggiamenti per il quinto anniversario sono già iniziati con l'evento The Rising, che continuerà fino al 18 settembre. È possibile trovare ulteriori informazioni sull'evento a questo indirizzo.

I fan potranno anche partecipare a un'emozionante stagione di Fan Festival di Final Fantasy XIV Online che si terrà in vari paesi del mondo. Il tour partirà in Nord America il 16 e il 17 novembre 2018 a Las Vegas, seguirà con il Fan Festival europeo il 2 e 3 febbraio 2019 a La Grande Halle de La Villette di Parigi e terminerà con il Tokyo Fan Festival a marzo 2019. Chi non parteciperà all'evento potrà seguire la diretta streaming del Final Fantasy XIV Fan Festival, disponibile gratuitamente sul canale Twitch ufficiale del gioco.