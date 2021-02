Final Fantasy XIV: il supporto continuerà per altri 5 anni, port su Xbox improbabile

Oltre ad aver discusso dell'attesissimo Final Fantasy XVI, nel corso di un'intervista concessa al Washington Post, Naoki Yoshida ha trattato anche l'argomento Final Fantasy XIV, l'MMORPG che si appresta ad accogliere la nuova espansione Endwalker durante l'autunno di quest'anno.

Square-Enix ha confermato che Endwalker sancirà la conclusione dell'attuale narco narrativo di Final Fantasy XIV, ma questo non significa che Yoshida e soci abbiano intenzione di chiudere qui il supporto al gioco. Al contrario, sembra che i piani alti del publisher si stiano organizzando per finanziare lo sviluppo e la pubblicazione di nuovi contenuti per almeno i prossimi cinque anni:

"Anche adesso, il nostro CEO ci incoraggia a lavorare per raccogliere più giocatori e per 30 milioni di avventurieri", sono state le parole di Yoshida. "Ed ha ancora progetti per il nostro futuro. Fortunatamente, non abbiamo denotato alcuna battuta d'arresto nel nostro momentum. Ad un certo punto abbiamo pensato che si sarebbe stabilizzato, ma per nostra fortuna la playerbase continua ad espandersi e a crescere".

Per quanto riguarda l'eventuale arrivo del titolo su altre piattaforme che non siano PC e console PlayStation, Yoshida non si è dichiarato particolarmente ottimista. Nonostante Square-Enix sia entrata in contatto per Microsoft per l'ipotetica pubblicazione dell'MMORPG su Xbox, l'attuale carico di lavoro impedisce al team di sviluppo di mettersi concretamente al lavoro sul porting:

"Forniamo contenuti su base abbastanza regolare e il nostro ciclo è piuttosto condensato. E si tratta di una cadenza abbastanza stabile che continuiamo a seguire. Dovremmo pensare alla pianificazione a lungo termine con piattaforme aggiuntive, avremmo bisogno di ulteriori test per quella particolare piattaforma. Quindi aumenterebbe in modo esponenziale la quantità di risorse che devono essere allocate al nostro team".