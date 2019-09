Final Fantasy XIV: svelati dettagli e periodo di lancio del Raid a tema NieR Automata

Annunciata nel febbraio di quest'anno, l'esordio in-game della collaborazione tra Final Fantasy XIV e NieR Automata è ormai piuttosto imminente: ecco tutti i dettagli!

In occasione del Tokyo Game Show, Square Enix ha scelto di svelare alcuni dei dettagli legati allo speciale Raid a tema NieR. Al panel dedicato a Final Fantasy XIV ha dunque preso parte anche Yoko Taro, attivamente coinvolto nella realizzazione del nuovo contenuto.



Durante l'appuntamento, il producer Naoki Yoshida ha confermato che il Raid YoRHa: Dark Apocalypse approderà nel gioco contestualmente al lancio dell'aggiornamento 5.1 di Final Fantasy XIV, atteso per la fine del mese di ottobre. Per ingannare l'attesa, il team di sviluppo ha presentato al pubblico quello che sarà il tema musicale che accompagnerà i videogiocatori in questa nuova avventura: potete ascoltarlo tramite il video che trovate in apertura a questa news. È stato inoltre confermato il titolo del primo capitolo del nuovo Raid, battezzato "The Copied Factory".



La patch 5.1, nota come "Vows of Virtue, Deeds of Cruelty", non porterà nel gioco solamente il nuovo Raid, ma anche ulteriori novità. Tra queste ultime, segnaliamo ad esempio l'implementazione di un sistema di New Game Plus, grazie al quale i giocatori potranno ripetere story quest di Final Fantasy XIV.



In attesa di ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione dell'espansione Shadowbringers di Final Fantasy XIV.