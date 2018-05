Final Fantasy XIV: trailer e nuovi dettagli per la patch Under the Moonlight

Square Enix ha diffuso nuovi dettagli su Under the Moonlight, la nuova patch di Final Fantasy XIV in arrivo a fine maggio. Con l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer: potete visionarlo in cima alla notizia.

Under the Moonlight introduce una varietà di contenuti e include numerosi aggiornamenti. Di seguito sono riportati i nuovi dettagli resi noti da Square Enix:

Nuove missioni della storia principale – La storia di Stormblood continua in Estremo Oriente nella terra di Doma.

Nuove missioni secondarie

Un nuovo raid dell’alleanza da 24 giocatori – Il secondo capitolo della famosa campagna "Return to Ivalice" porterà i giocatori a Ridorana Lighthouse.

Nuovi Trial e Dungeon

Nuove missioni Beast Tribe: i Namazu – Una nuova serie di missioni incentrate sui mestieri di artigiano e raccoglitore.

Un nuovo raid a difficoltà Ultimate (patch 4.31) – I giocatori in cerca di sfide sempre più difficili possono mettere alla prova le loro abilità contro la nuova reincarnazione di Ultima Weapon.

Nuovo Deep Dungeon: Heaven-on-High (patch 4.35) – Esplora il centesimo piano della torre nel Ruby Sea.

Il prossimo capitolo di The Forbidden Land, Eureka – The Pagos Expedition (Patch 4.36)

Mondi collegati con Linkshells – Aggiornamenti al sistema di chat linkshell permettono ai giocatori di comunicare tra i server con facilità.

Aggiornamenti ai mestieri, al PvP, al glamour system, alle abitazioni e alle azioni musicali, nuovi pezzi di equipaggiamento più forti e altro ancora.

Nell'attesa che Under the Moonlight venga rilasciato per i giocatori di Final Fantasy XIV a fine maggio, vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia.