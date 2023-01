Final Fantasy XIV: un trailer presenta le novità della gigantesca patch 6.3

Nel mentre Naoki Yoshida consiglia di comprare una PlayStation 5 per giocare Final Fantasy XVI in arrivo a marzo di quest'anno, Square-Enix presenta con un trailer tutte le novità in arrivo con la ricchissima patch 6.3 di Final Fantasy XIV.

Con l'aggiornamento "Gods Revel, Lands Tremble", l'MMORPG si arricchisce già da oggi con nuove missioni per la storia principale, missioni secondarie, un trial per 8 giocatori a difficoltà Normale o Extreme, un raid per 24 giocatori, il nuovo dungeon Lapis Manalis, il Raid Ultimate (che uscirà fra due settimane), e altro ancora.

"Nell’oscurità del Thirteenth, il Warrior of Light trova una nuova alleata inaspettata: Zero, una creatura del vuoto con sembianze umane. Zero tornerà per un po’ di tempo al Source insieme al Warrior of Light, e, dopo essersi ripresi dai Trial più recenti, i due si prepareranno a continuare la loro ricerca di Azdaja. Tuttavia, una terribile minaccia ostacola il loro cammino…", è quanto ci rivela Square-Enix in merito alle nuove quest della storia principale.

La patch includerà anche aggiornamenti al sistema di Duty Support, nonché all'Island Sanctuary e al Gold Saucer con la nuova mappa Leap of Faith. Da non dimenticare infine la nuova Tribal Quest "Loporrits" con missioni giornaliere per i Disciples of the Land; il Deep Dungeon (Eureka Orthos), l’attesissimo successore del Palace of the Dead e di Heaven-on-High; le Somehow Further Hildibrand Adventures; e l'aggiornamento alle Manderville Weapon.

A novembre dello scorso anno, Final Fantasy XIV ha raggiunto quota 27 milioni di registrazioni.