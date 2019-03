Final Fantasy XIV uscirà in futuro anche su Google Stadia?

La presentazione di Google Stadia ha incuriosito i giocatori di tutto il mondo, che non vedono l'ora di saperne di più sull'attesissimo nuovo servizio streaming, e soprattutto di sapere quali giochi sarà possibile giocare. Final Fantasy XIV potrebbe essere uno di questi.

Il videogame di Square Enix è al momento disponibile solo su PC e PlayStation 4, ma ci sono buone possibilità che in futuro possa espandersi e vedere la luce su altre piattaforme, come confermato dallo stesso game director, Naoki Yoshida (che qualche settimana fa aveva parlato proprio del futuro di Final Fantasy XIV).

In una recente intervista infatti, Yoshida ha dichiarato di essere in trattative non solo con Microsoft e Nintendo, ma anche con Google, il che apre alla possibilità di vedere Final Fantasy XIV anche su Stadia in futuro.

"Stiamo discutendo con alcuni proprietari di piattaforme. La filosofia fondamentale di Final Fantasy XIV per noi è quella di portare il gioco in cross-platform su tutti i dispositivi e gli hardware possibili" ha detto il game director, che ha poi proseguito: "Quindi stiamo parlando con Nintendo, Microsoft e Google, naturalmente. Non possiamo dire niente al momento perché siamo ancora in trattative, ma una volta che avremo i dettagli faremo un annuncio."

Che ne pensate delle parole di Yoshida? Vi attira la possibilità di giocare Final Fantasy XIV sul nuovo servizio di Google?