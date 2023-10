Final Fantasy XIV x Fall Guys: sfoggiare le proprie skin non è mai stato così bello

Nuove skin e tante attrazioni sono pronte a fare il loro debutto con Fall Guys x Final Fantasy XIV, la collaborazione che promette molte novità provenienti direttamente dal mondo di Eorzea. Pronti a sfoggiare i contenuti incredibili in arrivo per il Battle Royale gratuito di Mediatonic? C'è ancora molto da scoprire dopo l'ultimo trailer.

In occasione dell'evento targato Square Enix tenutosi nella giornata di oggi, 21 ottobre, la software house ha rilasciato maggiori informazioni circa l'avvenire del suo grande progetto MMO: Final Fantasy XIV. Per l'occasione, però, FF XIV ha incontrato anche Fall Guys, con skin inedite da sfoggiare sul campo di battaglia contro i propri avversari.

Le collaborazioni non mancano di certo con il titolo confezionato dai ragazzi di Mediatonic: i fan di Fall Guys sono sempre pronti a vestire i panni dei personaggi videoludici più amati di sempre, come nel caso del "recente" annuncio di Hideo Jokima sull'arrivo delle skin dedicate a Death Stranding in Fall Guys, avvenuto nel luglio di quest'anno. Adesso, a seguito della presentazione in pompa magna tenuta da Square Enix, è ora di festeggiare l'uscita di Dawntrail con tanti contenuti in-game a tema Final Fantasy XIV. In allegato alla notizia potete trovare l'ultimo trailer dedicato a Final Fantasy XIV x Fall Guys.