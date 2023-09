Final Fantasy XIV x KFC: il colonnello Sanders pronto a conquistare l'MMO

Mentre Yoshida promette ancora un lungo supporto a Final Fantasy XIV, il popolare MMO-RPG di Square Enix accoglie entro i suoi confini una collaborazione a dir poco inaspettata.

In concomitanza con l'apertura dei cancelli del Tokyo Game Show 2023, i vertici del publisher giapponese hanno infatti svelato una partnership con...KFC! Dopo aver stuzzicato l'appetito dei videogiocatori con il divertente reveal della KFConsole - che nel 2020 prometteva una next gen a base di 4K, 120 fps e pollo fritto -, la nota catena di fast food sembra infatti averci preso gusto nel realizzare incursioni nel mondo del gaming.

Con il trailer che trovate in calce a questa news, il colonnello Sanders in persona conferma il suo prossimo debutto nel mondo di Final Fantasy XIV. Nel filmato, il volto di KFC dà sfoggio delle sue abilità da incantatore, scagliando un incantesimo riservato in genere alla classe del Mago Nero. A quanto pare, la collaborazione prenderà il via il prossimo mercoledì 4 ottobre, anche se i contenuti del crossover restano per ora un mistero.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che Final Fantasy XIV arriverà su Xbox Series X|S nel corso dell'estate del prossimo anno, con il 2024 che porterà finalmente con sé il tanto atteso approdo del titolo su ecosistema verdecrociato.