Final Fantasy XIV x NieR Automata: ecco quando si mostrerà il Raid speciale

Nel corso del mese di settembre, Square Enix ha svelato alcuni interessanti dettagli sul Raid a tema NieR Automata di Final Fantasy XIV: presto sarà possibile scoprire ulteriori informazioni.

Come potete verificare in calce a questa news, infatti, l'account Twitter ufficiale del gioco ha annunciato un nuovo appuntamento streaming dedicato alle novità in arrivo. Quest'ultimo è in programma per la giornata di venerdì 18 ottobre, a partire dalle ore 4 am PDT, equivalenti alle ore 13:00 del fuso orario italiano. La descrizione dell'evento rende noto che tra i protagonisti dello streaming vi sarà l'atteso aggiornamento 5.1 di Final Fantasy XIV. Sarà inoltre possibile dare un'occhiata a YoRHa: Dark Apocalypse. In descrizione all'evento si fa inoltre riferimento a "svariati annunci".



Come già confermato dal producer Naoki Yoshida, il Raid a tema NieR Automata debutterà all'interno di Final Fantasy XIV contestualmente al lancio della patch 5.1 "Vows of Virtue, Deeds of Cruelty", la cui data di pubblicazione non è tuttavia stata ancora confermata. Ad ora, l'aggiornamento resta comunque atteso per la fine del mese di ottobre: che il nuovo streaming possa essere l'occasione giusta per condividere la data di arrivo del contenuto?



In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Final Fantasy XIV Shadowbringers.