Final Fantasy XV: A New Empire ha incassato 1$ milione al giorno a novembre

Dopo aver scoperto che Final Fantasy XV è diventato il terzo gioco più venduto nella storia della serie JRPG, apprendiamo oggi che Final Fantasy XV: A New World, la variante mobile della quindicesima fantasia finale di Square-Enix, non è di certo da meno in termini di fatturato economico.

L'MMO/RTS/City Builder disponibile in formato free-to-play su dispositivi iOS e Android ha incassato la bellezza di 1 milione di dollari al giorno durante il mese di novembre, stando ai dati diffusi dagli analisti di SensorTower. La maggior parte delle microtransazioni effettuate all'interno del titolo a novembre provengono dagli Stati Uniti (42%), subito seguiti dal Giappone (28%). Il 52% della spesa totale proviene dall'Apple Store, ed il restante 48% da Google Play.

Molto spesso ci si ritrova a chiedersi per quale motivo le grandi compagnie si concentrino sul mercato mobile finendo per trascurare progetti di maggiore portata pensati per console e PC. Di fronte a questi risultati, si trova facilmente una risposta. D'altro canto, nulla vieta che questi grossi guadagni non vengano in futuro reinvestiti per un nuovo capitolo principale della serie JRPG. Final Fantasy XV: A New Empire, sin dal lancio avvenuto a giugno del 2017, ha fatturato 485 milioni di dollari per Square-Enix. Il gioco permette di costruire un nostro impero, formare un esercito e combattere contro altri giocatori in scontri in tempo reale.