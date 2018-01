Final Fantasy XV: l'aggiornamento 1.21 è stato rimandato

Tra il 21 e il 22 gennaio,avrebbe dovuto pubblicare la patch 1.21 per, ad oggi però l'aggiornamento in questione non è ancora arrivato e ogni riferimento a quest'ultimo è stato tolto dal sito ufficiale del gioco.

Il publisher non ha comunicato nulla a riguardo ma è probabile che l'update sia stato rimandato a causa di non meglio precisati problemi tecnici, come già accaduto in passato con alcuni precedenti aggiornamenti, in ogni caso è certa l'uscita entro il mese di gennaio.

L'update 1.12 aggiungerà, tra le altre cose, Aranea come partner di allenamento e sancirà la chiusura del festival di Assassin's Creed. Restiamo in attesa di scoprire la nuova data di uscita della patch, ricordiamo che il 6 marzo Square-Enix pubblicherà Final Fantasy XV Royal Edition per PS4 e Xbox One e Final Fantasy XV Windows Edition per PC, entrambe le edizioni includeranno varie novità, tra cui nuove aree esplorabili e la modalità in prima persona.