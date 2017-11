Final Fantasy XV: almeno tre nuovi episodi in arrivo nel 2018

Ulteriori novità su: dopo aver svelato i primi contenuti dell'e l'arrivo di un nuovo update perconferma di essere al lavoro su altri episodi del gioco.

Nello specifico, Hajime Tabata fa sapere di essere al lavoro su "almeno tre nuovi episodi" in arrivo nel 2018, il primo dei quali intitolato Episode Ardyn e in arrivo a inizio anno. Il producer non ha escluso la possibilità di ulteriori episodi, Square-Enix continuerà a supportare il progetto con nuovi contenuti anche se al momento non ci sono piani precisi per il supporto a lungo termine.

Non è escluso, inoltre, che uno dei futuri DLC possa riguardare il personaggio di Luna, da sempre al centro delle attenzioni della community. Maggiori dettagli arriveranno nei primi mesi del prossimo anno con il nuovo Active Time Report, al momento ancora privo di una data di trasmissione.