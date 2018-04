Final Fantasy XV: annunciati 4 DLC con finale alternativo, mod tool su PC e altro ancora

Square-Enix continua il suo supporto attivo a Final Fantasy XV: nella giornata di oggi, in occasione del PAX East, il publisher ha annunciato una serie di importanti novità per il suo JRPG in costante evoluzione.

Nonostante l'arrivo della Royal e Windows Edtion del gioco, Final Fantasy XV continuerà ad accogliere importanti porzioni di contenuto al suo interno. Infatti, il gioco si appresta a ricevere quattro nuovi DLC, ovvero: Episode I: Ardyn (intitolato momentaneamente "The Conflict of the Sage"), Episode Side Story: Aranea ("The Beginning of the End"), Episode II: Lunafreya ("The Choice of Freedom"), Episode III: Noctis ("The Final Strike"). La line-up di questi DLC sarà diretta da Takefumi Terada (autore dell'apprezzato Episode: Ignis), e viene racchiusa sotto il titolo riassuntivo "Dawn the Future". Lo scopo principale di questi quattro DLC sarà condurre ad un finale alternativo e alla conseguente realizzazione di "un futuro a lungo desiderato".

Ancora tante le novità: grazie ad un futuro update, nella modalità single player sarà possibile utilizzare, al posto di Noctis, un personaggio da noi interamente creato, come dimostrato nel video che trovate in cima alla notizia. I giocatori saranno in grado di scorgere le fattezze degli altri giocatori dal momento che appariranno in-game da spettri.

Ogni giorno, i giocatori riceveranno una cassa da nascondere in un punto qualsiasi della mappa di Final Fantasy XV; più a lungo questa rimarrà al riparo dalla caccia degli altri giocatori, più aumenterà il suo valore.

Un mod tool arriverà ufficialmente questa primavera. Le mod saranno stanziate nell'archivio di Steam Workshop per la Windows Edition del gioco. Confermato anche un Level Editor, con cui i giocatori potranno sbizzarrirsi per creare nuovi livelli, dungeon, gare con i chocobo, e mini-giochi.

Comrades riceverà un nuovo corposo update, tramite il quale saranno introdotti nuovi boss, raid, e sfide. Comrades sarà inoltre rilasciato come espansione stand-alone durante questa estate.

Infine, annunciata una collaborazione con Shadow of the Tomb Raider, ma nessuna informazione è al momento stata diffusa al riguardo.

In calce trovate immagini riguardanti la roadmap della pubblicazione dei nuovi aggiornamenti e DLC, ma trovate anche alcune scene legate ai nuovi contenuti.