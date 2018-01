Final Fantasy XV: un chiarimento sul prezzo del Royal Pack

Nella giornata di ieri,ha annunciato Final Fantasy XV Royal Edition e il, pacchetto di aggiornamento che include tutti i contenuti della nuova edizione, pensato per i possessori del gioco originale.

Questo è quanto riportato nel comunicato diffuso da Square-Enix: "a partire dal 6 marzo sarà anche disponibile Final Fantasy XV Royal Pack, un pacchetto scaricabile che include tutti i contenuti che non sono stati pubblicati in precedenza e sono stati aggiunti a Final Fantasy XV Royal Edition. Questo pacchetto acquistabile permetterà ai vecchi giocatori di Final Fantasy XV di scoprire le novità scaricandolo per il gioco principale."

Nel comunicato stampa originale in lingua inglese si parla di un prezzo di 19.99 dollari per il Royal Pack, DualShockers ha raggiunto Square-Enix per ulteriori chiarimenti: la compagnia ha confermato che il prezzo riportato è frutto di un errore, al momento il costo dell'upgrade è ancora indefinito.

Ricordiamo che Final Fantasy XV Royal Edition e Final Fantasy XV Windows Edition saranno disponibili dal 6 marzo rispettivamente su PS4/Xbox One e PC (via Steam e altri distributori digitali).