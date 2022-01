Final Fantasy XV: Cindy Aurum in azione in un cosplay della russa Nana

A ogni generazione Final Fantasy cambia tutto il cast. Sono pochissimi i giochi della serie di Square Enix che hanno portato di nuovo personaggi precedenti, tra cui i remake come il recente Final Fantasy 7. Tra gli ultimi ad aver riscosso successo c'è anche Final Fantasy XV, l'ultimo distribuito da Square Enix in attesa di novità sull'episodio XVI.

I protagonisti di questo nuovo mondo fantasy dove dovranno fermare una faida tra Lucis e Niflheim girovagano togliendo di mezzo i nemici e potenziandosi. Sarà però necessario l'aiuto anche di personaggi esterni al gruppo principale in Final Fantasy XV, e uno di questi aiuti sarà dato da Cindy Aurum.

Nipote di Cid, la ragazza è una meccanica esperta e capace ma anche bella, che si occuperà spesso dell'auto del protagonista di Final Fantasy XV. Si farà spesso visita da lei, modo nel quale metterà in mostra le sue capacità. Cindy è stato un personaggio femminile molto apprezzato e per questo non mancano le cosplayer che la interpretano.

Una delle ultime in ordine cronologico è Nana Kuronoma, con la russa che presenta questo cosplay di Cindy Aurum ben fatto e pronta all'opera, per mettere mano l'ennesima volta a un'automobile, mostrando anche il prima e il dopo del travestimento per mostrare il lavoro svolto. Anche Luxlo ha proposto Cindy Aurum in un video cosplay.