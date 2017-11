Final Fantasy XV Comrades: la guida ai Doni Sovrani

Con il nuovo DLCSquare Enix ha deciso di espandere ancora di più l’universo di b>Final Fantasy XV permettendo ai giocatori di creare il proprio personaggio ed affrontare missioni insieme ai propri amici online.

Come ben saprete, l’espansione è ambientata nel periodo durante il quale il giovane Noctis si trova all’interno del cristallo, ed è dunque impossibilitato ad intervenire nelle vicende che stanno sconvolgendo il regno di Lucis.

Per questo, a difendere i civili ancora in vita sono gli Angoni del Re, che guidati da un personaggio che abbiamo già avuto modo di conoscere nel film Kingsglaive, sconfiggono i tremendi Daemon che minacciano la sicurezza di Lestallum e dintorni. Al fianco di altri volti noti, i giocatori possono quindi intraprendere una campagna principale, e delle missioni aggiuntive online, personalizzare e potenziare il proprio personaggio, le sue armi e gli equipaggiamenti. Una parte interessante di tale personalizzazione è rappresentata dai Doni Sovrani, che se equipaggiati, possono influenzare le abilità e lo stile di battaglia del nostro personaggio.

L'Eredità dei Re

Come il nome stesso suggerisce, ciascuno dei Doni Sovrani è ispirato ad uno dei Re che nel passato hanno regnato su Lucis, e ne rimarca le peculiarità. Procedendo durante le missioni principali, sarà possibile sbloccare i Doni Sovrani ed ottenerne di nuovi. Essi possono essere equipaggiati come oggetti speciali per acquisire delle abilità speciali. In totale, vi sono tredici doni da poter trovare durante il nostro viaggio.

Attenzione: la guida è in aggiornamento. Di seguito troverete dettagli e luoghi dei Doni Sovrani che abbiamo scoperto fino a questo momento

The Oracle – aumenta la quantità di HP recuperati ed il range d’azione delle magie curative. Si ottiene portando a termine una missione della storia (fornire energia elettrica ad Alpine Station).

The Father - ???

- ??? The Wise - ???

- ??? The Conqueror - ???

- ??? The Clever - ???

- ??? The Wanderer – Si trova nel Mausoleo Reale nei pressi del rifugio di Mybrum. Permette al giocatore di applicare buff e status positivi utili in battaglia ai propri compagni di squadra.

- ??? The Rogue – si può ritrovare nel Mausoleo Reale nelle vicinanze della stazione energetica di Pylon e aumenta PM, Spirito e Forza del personaggio, conferendogli inoltre la possibilità di usare una mossa che lo rende invulnerabile negli attacchi aerei. In più, aumenta i danni causati dai combattimenti in aria e aumenta le capacità difensive consumando PM.

- ??? The Just – aumenta PV, PM e punti Vitalità del personaggio, può essere ritrovato nel Mausoleo Reale nei pressi della Vecchia Lestallum.

- ??? The Pious – Permette al giocatore di lanciare due magie offensive di seguito, consumando un numero maggiore di PM. Aumenta, inoltre, il recupero automatico di PM. Si trova in un Mausoleo nei pressi del rifugio Telghey.

