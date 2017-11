Final Fantasy XV Comrades: il trailer di lancio narrato da Libertus Ostium

, espansione multiplayer online di, è ora disponibile per il download su PS4 e Xbox One. Per celebrare il lancio del nuovo contenuto,ha pubblicato un trailer di lancio narrato dalla voce di, personaggio apparso nel film Kingsglaive: Final Fantasy XV.

Gli eventi di Comrades prendono luogo dopo il 13° capitolo della storia di Final Fantasy XV, e vi mette nei panni degli Angoni riusciti a sopravvivere e che ora cercano di riportare la luce nel mondo in assenza di Noctis. La nuova avventura inizierà nella città di Lestallum, dove potremo prender parte alla prima missione e incontrare alcuni vecchi compagni.

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che Final Fantasy XV: Comrades è disponibile da oggi su PS4 e Xbox One al prezzo di 19,99 euro (l'espansione è inclusa nel Season Pass del gioco).