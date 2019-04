Final Fantasy XV: le concept art dei DLC cancellati svelano un finale alternativo

Final Fantasy XV avrebbe dovuto ricevere una seconda stagione di contenuti aggiuntivi composta da quattro storie. Come ormai ben sapete, alla fine è arrivato solamente il DLC Episode Ardyn. I rimanenti tre dedicati ad Aranea, Lunafreya e Noctis sono stati cancellati.

Lo scorso 25 aprile, intanto, in Giappone è stato pubblicato il romanzo Final Fantasy XV - The Dawn of the Future che, corredato con alcune concept art, ha svelato cosa sarebbe dovuto accadere. A seguire vi forniremo un bel po' di informazioni al riguardo, pertanto vi consigliamo di interrompere immediatamente la lettura se non volete beccarvi degli spoiler belli grossi. Il romanzo arriverà in futuro anche dalle nostre parti.

Nell'episodio dedicato a Lunafreya, quest'ultima sarebbe stata resuscitata da Bahamut e ricompensata con i medesimi poteri demoniaci di Ardyn. I giocatori avrebbero quindi potuto giocare nei suoi panni e sperimentare le sue nuove abilità. Episode Noctis, invece, avrebbe offerto un finale alternativo nel quale una squadra composta da Ardyn, Luna, Noctis e Aranea sarebbe stata chiamata ad affrontare la battaglia finale contro Bahamut, qui presente in qualità di villain principale. L'annientamento del nemico avrebbe permesso a Luna di tornare definitivamente in vita. La storia si sarebbe poi conclusa con il funerale di Ardyn, morto durante lo scontro, e una scena con Noctis e Lunafreya in compagnia di due bambini, presumibilmente loro figli. Gli eventi descritti sono raffigurati nelle concept art che potete ammirare in calce a questa notizia.

Il vero finale di Final Fantasy XV è dolce-amaro, dal momento che Luna e Noctis si sacrificano per salvare il mondo. Ci aveva già pensato Episode Ignis a fornire una conclusione più felice, seppur non canonica. Con i nuovi DLC, quindi, gli sviluppatori volevano fornire un'ulteriore conclusione alternativa. È davvero un peccato che, alla fine, tutto ciò non sia stato realizzato dopo l'abbandono di Hajime Tabata. Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vivere questa storia alternativa?