Final Fantasy XV a confronto su PC, Playstation 4 Pro e Xbox One X

ha pubblicato una nuova video analisi in cui vengono messe a confronto le versioni Xbox One X e Playstation 4 e PC di. Scopriamo insieme quali sono le differenze fra PC e console.

Come era facile immaginare, la Windows Edition presenta un'immagine visiva qualitativamente superiore su tutti i fronti, anche grazie alle tecnologie NVIDIA Hairworks e ShadowWorks che contribuiscono a migliorare l'aspetto delle ombre, dei capelli e delle pellicce dei mostri. Tuttavia, in determinate aree si osservano diversi cali di frame rate e un'eccessiva sfocatura degli elementi in lontananza, visibile soprattutto alla guida della Regalia. Nonostante ciò, l'edizione PC supera di diverse spanne le controparti Playstation 4 Pro e Xbox One X. Segnaliamo che sulle nostre pagine trovate anche l'analisi di Digital Foundry.