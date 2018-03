Final Fantasy XV a confronto su PC, PS4 Pro e Xbox One X

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un nuovo video confronto di Final Fantasy XV , mettendo a paragone il comparto grafico e il frame rate delle versionidel titolo.

Come potete vedere in cima alla notizia, i video confronti di Candyland si basano sulle stesse identiche scene tratte dalle varie versioni del gioco, concentrandosi in questo caso sulla Windows Edition di Final Fantasy XV per PC e sulle versioni console del titolo ottimizzate per PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Parlando del comparto grafico, in particolare, è possibile notare il maggior grado di pulizia, il miglior filtraggio delle texture il livello di dettaglio più accurato delle ombre presenti nella versione PC. Con l'occasione vi ricordiamo che a partire dal 6 marzo saranno disponibili sia la Windows Edition che la Royal Edition di Final Fantasy XV, rispettivamente in arrivo su PC e console (PS4 e Xbox One, anche se su GameStop TV sembra essere trapelata un'ipotetica versione Switch).