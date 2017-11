Final Fantasy XV a confronto su Xbox One e Xbox One X

Nelle scorse ore, l'utente YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto dedicato alle versioni Xbox One standard e Xbox One X di

Il filmato, che potete visionare in cima alla notizia, mette in risalto il lavoro svolto da Square-Enix per incrementare la qualità visiva del suo J-RPG sulla console premium di Microsoft. Un ulteriore video ha inoltre evidenziato come su Xbox One X il gioco venga renderizzato ad una risoluzione maggiore rispetto a PlayStation 4 Pro.

Final Fantasy XV è disponibile su PS4 e Xbox One, mentre arriverà su PC nel corso del 2018. L'espansione Episode Ignis uscirà invece il 13 dicembre.