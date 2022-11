Final Fantasy XV: un cosplay di Cindy Aurum a lavoro nell'officina Hammerhead

La data di lancio di Final Fantasy XVI è sempre più vicina all'annuncio ufficiale, ma è ancora il quindicesimo capitolo della fantasia finale ad abitare il cuore degli appassionati. Torniamo dunque a immergerci nel JRPG che narra le vicende di Noctis Lucius Caelum e che in origini sarebbe dovuto essere Final Fantasy Versus XIII.

Tra i personaggi più apprezzati dai giocatori di Final Fantasy XV troviamo Cindy Aurum, capo meccanico dell'officina Hammerhead che si occupa di riparare e personalizzare la Regalia, auto su cui viaggiano i protagonisti. Nella versione giapponese del videogioco è nota come Cidney per sottolineare l'assonanza con Cid, personaggio ricorrente nel franchise e che in questo capitolo della saga veste i panni di suo nonno e di proprietato della stazione di servizio.

In questo cosplay di Cindy da Final Fantasy XV vediamo la ragazza dai capelli biondi, corti e ricci, e dagli occhi color verde oliva, impegnata in qualche riparazione nell'officina Hammerhead. Sporca di grasso sul viso, indossa i suoi consuetudinari abiti, ossia una giacca corta gialla, che sotto la zip nasconde un top arancione, e dei pantaloncini di jeans. Non potevano mancare il berretto rosso su cui è presente il logo della stazione di servizio e gli occhialini da lavoro appesi al collo. A realizzare questa riuscita interpretazione di Cindy è la cosplayer Nelly Laufeyson. Vi ricordiamo infine che Square Enix è impegnata con il remake di Final Fantasy VII Crisis Core.