Final Fantasy XV, un cosplay di Cindy Aurum: la meccanica nella foto di Wallflower

La storia di Final Fantasy è molto lunga. È passato molto tempo dalla creazione della fantasia finale di Square, quella che doveva significare il canto del cigno e invece ha presentato la rinascita dello studio, che ha poi sfoderato questa saga leggendaria e che oggi conta tantissimi capitoli. L'elenco di giochi di Final Fantasy è infinita.

Ciò vuol dire che Square ha creato tanti mondi, tanti racconti e ambientazioni animati da un numero di personaggi davvero ampio. Per caratteristiche, ogni videogioco di Final Fantasy è diverso e quindi anche i personaggi con cui si deve interfacciare il giocatore. Final Fantasy XV del 2016 è stato uno degli ultimi RPG creati da Square Enix e dove, naturalmente, ci sono stati nuovi protagonisti. I personaggi principali però sono stati affiancati anche da altri minori che, in un modo o nell'altro, comunque riuscivano a incidere nella trama.

Cindy Aurum è uno di questi personaggi non giocanti ma che nell'economia del gioco hanno grosso rilievo, pur non partecipando davvero attivamente alla prosecuzione della storia di Final Fantasy XV. Insieme alla storica Tifa Lockhart, ultimamente è uno dei personaggi più proposti dalle cosplayer. Wallflower Cos è una di queste: il suo cosplay di Cindy Aurum la vede al lavoro in un'officina con la sua tuta gialla e cappellino rosso.

Ecco un altro cosplay di Cindy Aurum della russa Nana, mentre tornando alla ragazza più famosa della serie c'è anche un cosplay italiano di Tifa.