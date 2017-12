Final Fantasy XV: disponibile il nuovo aggiornamento di dicembre

Il nuovo aggiornamento diè ora disponibile per il download su PlayStation 4 e Xbox One. L'update 1.20 porta in dote la possibilità di cambiare il personaggio durante l'avventura, permettendo di giocare nei panni di

Da segnalare anche l'aggiunta della compatibilità con il DLC Episode Ignis e di musiche tratte proprio dal nuovo contenuto scaricabile e dall'espansione multiplayer Comrades, oltre a correzioni di bug e miglioramenti tecnici non meglio specificati.

Ricordiamo che, recentemente, il producer Hajime Tabata ha confermato che Final Fantasy XV verrà supportato ancora a lungo, per il 2018 sono previsti almeno tre nuovi episodi non ancora annunciati, oltre a quest esclusive, eventi a tempo e altri contenuti extra.