Final Fantasy XV Episode Ardyn si mostra in un nuovo trailer e nuovi video

Mentre l'uscita di Final Fantasy XV: Episode Ardyn si avvicina sempre di più, Square Enix ha diffuso un nuovo trailer e alcuni nuovi video, che danno nuove informazioni sull'ultimo DLC legato alla storia del gioco in arrivo il 26 Marzo.

Nei video, che trovate come di consueto in calce alla news, vengono svelate due delle principali abilità di Ardyn chiamate Shadow Move e Daemonification. La prima permette al giocatore di muoversi all'interno della mappa ad alta velocità, ed è descritta dagli sviluppatori come un nuovo modo divertente di esplorare Insomnia.

Daemonification è invece un attacco speciale che non solo neutralizza i nemici trasformandoli per l'appunto in demoni, ma rende anche più forte Ardyn ogni volta che tale abilità viene usata perché è in grado di assorbire potere dagli avversari "demonificati".

I primi dettagli su Episode Ardyn sono stati svelati il mese scorso. Si tratta dell'ultimo contenuto scaricabile legato alla storia del gioco, dopo l'addio di Hajime Tabata e la conseguente cancellazione dei DLC di Final Fantasy XV da parte di Square Enix.

Il 26 Marzo alle 12, giorno d'uscita del DLC peraltro, è previsto l'ultimo Active Time Report dedicato a Final Fantasy XV da Square Enix, che si avvia così a chiudere il supporto per il gioco.

Che ve ne pare dei video? Cosa vi aspettate da Episode Ardyn?