Final Fantasy XV Episode Ignis arriva su PlayStation 4 e Xbox One

annuncia la disponibilità di Episode Ignis, il nuovo episodio scaricabile di, in cui potrai metterti nei panni di, il fidato cuoco del gruppo.

Questo nuovo episodio è ambientato tra le strade di Altissia, dove il nostro saggio Ignis dovrà combattere contro tantissimi nemici in battaglie frenetiche per proteggere Noctis, privo di sensi dopo la rivelazione di Leviatano. Il compagno inaspettato che si unirà alla lotta e la sua fatidica resa dei conti sono solo alcuni dei motivi per non perdersi Episode Ignis:

Una nuova storia: mentre Noctis è privo di sensi dopo la rivelazione di Leviatano, Ignis cerca di fare di tutto per proteggerlo lottando per le strade di Altissia

Azione e battaglie frenetiche: le daghe elementali di Ignis hanno delle proprietà elementali e la sua abilità unica “Multimira” gli permette di attaccare vari nemici in una volta sola

Un nuovo compagno: dopo l’apparizione di Cor in Episode Gladio e di Aranea in Episode Prompto, in questo episodio Ravus si unirà a Ignis, mettendo da parte le divergenze per il bene comune

Nuove musiche: ascolta tre nuovi brani composti dal celebre Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenogears) e scritti appositamente per Episode Ignis

Prendi in mano il tuo destino: Episode Ignis ha vari finali che permettono ai giocatori di scoprire una serie di eventi diversi

Oltre all’uscita di Episode Ignis, è anche disponibile il nuovo aggiornamento di dicembre del gioco principale, che include una funzione per cambiare personaggio. Questa nuova funzione è inclusa tra le varie abilità sbloccabili e ti permette di prendere il controllo dei tre compagni principali di Noctis, ovvero Gladio, Prompto e Ignis, in battaglia. Alla fine del combattimento, tornerai a controllare Noctis. Prompto avrà a disposizione le sue pistole e le altre armi di Episode Prompto.

Sono anche disponibili degli aggiornamenti gratuiti per l’Espansione Online Comrades, uscita di recente. La nuova missione a tempo che è stata aggiunta permette ai giocatori di sconfiggere più nemici possibili entro un tempo limite e di scambiare le ricompense per dei potenziamenti. Final Fantasy XV è disponibile in tutto il mondo per Xbox One e PlayStation 4 e sarà disponibile per Windows PC all’inizio del 2018.