Final Fantasy XV Episode Ignis: nuovo trailer dalla Paris Games Week

Nel corso del pre-show che anticipa la conferenza che SOny terrà per la Paris Games Week, è stato presentato in anteprima il trailer ufficiale di Episode Ignis, terzo DLC single player di Final Fantasy XV dedicato all'omonimo personaggio, che ne esplorerà la storia personale.

Il filmato mostra alcuni dettagli interessanti che andranno ad incastrarsi nella storia principale di Final Fantasy XV. Stando a quanto mostrato dal trailer, il personaggio Ravus combatterà al fianco di Ignis ed è probabile che scopriremo nuove informazioni su di lui. Inoltre, dal video apprendiamo che l'uscita del DLC è prevista per il 13 dicembre, e che il compositore delle musiche sarà Yasunori Mitsuda (che si è occupato in passato della colonna sonora di Chrono Trigger). Potete trovare il nuovo trailer riportato in apertura.