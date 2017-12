Final Fantasy XV Episode Ignis: un nuovo trailer per le combat skill di Ignis

ha pubblicato un nuovo trailer didedicate alle nuove combat skill di, il protagonista della prossima espansione in arrivo il 13 dicembre. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Il trailer mostra le nuove abilità in combattimento di Ignis, tra cui Quick Recipeh, Overclock e High Jump, per quello che si presenta come un personaggio piuttosto versatile sul campo di battaglia. A fondo pagina, inoltre, potete ascoltare la traccia Apocalypsis Magnatus di Yoko Shimomura, brano che farà sa sottofondo durante lo scontro fra Ignis e Noctis incluso nel DLC.

Ricordiamo che Episode Ignis sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 13 dicembre, per arrivare in seguito anche su PC a inizio 2018. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.