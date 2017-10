Final Fantasy XV Episode Ignis: trailer per la colonna sonora con Mitsuda

: Con l'annuncio della data di uscita perha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla colonna sonora dell'espansione. Il celebre Yasuri Mitsuda ha composto e registrato tre brani con l'orchestra filarmonica di Bruxelles.

Il nuovo trailer pubblicato oggi mostra per la prima volta l'azione e le sorprese incluse in Episode Ignis, oltre a svelare l'ultimo ospite che è entrato a far parte dell'universo di Final Fantasy XV. Il celebre Yasuri Mitsuda (Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenogears) ha infatti composto e registrato tre brani con l'orchestra filarmonica di Bruxelles per Episode Ignis.

Final Fantasy XV Episode Ignis include:

Una nuova storia : mentre Noctis è privo di sensi dopo la rivelazione di Leviatano, Ignis cerca di fare di tutto per proteggerlo lottando per le strade di Altissia.

: mentre Noctis è privo di sensi dopo la rivelazione di Leviatano, Ignis cerca di fare di tutto per proteggerlo lottando per le strade di Altissia. Azione e battaglie frenetiche : le daghe elementali di Ignis hanno delle proprietà elementali e la sua abilità unica "Multicentro" gli permette di attaccare vari nemici in una volta sola.

: le daghe elementali di Ignis hanno delle proprietà elementali e la sua abilità unica "Multicentro" gli permette di attaccare vari nemici in una volta sola. Un nuovo compagno : dopo l'apparizione di Cor in Episode Gladio e di Aranea in Episode Prompto , in questo episodio Ravus si unirà a Ignis, mettendo da parte le divergenze per il bene comune.

: dopo l'apparizione di Cor in e di Aranea in , in questo episodio Ravus si unirà a Ignis, mettendo da parte le divergenze per il bene comune. Prendi in mano il tuo destino: Episode Ignis ha vari finali che permettono ai giocatori di scoprire una serie di eventi diversi.

Ricordiamo che l'appuntamento con Episode Ignis è fissato per il prossimo 13 dicembre. Sulle nostre pagine potete vedere il trailer ufficiale del DLC mostrato in occasione della Paris Games Week 2017.