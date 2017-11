Final Fantasy XV: l'espansione Comrades è ora disponibile su PS4 e Xbox One

: A partire da oggi, i giocatori dipotranno unire le forze e arruolarsi nella squadra d’élite degli Angoni reali nella prima espansione online del gioco, intitolata

In questa espansione, ambientata dopo il capitolo 13 del gioco principale, i fan potranno mettersi nei panni degli Angoni che sono riusciti a sopravvivere e che ora lottano per riportare la luce nel mondo in assenza di Noctis. Per l’uscita dell’espansione è stato recentemente pubblicato anche un nuovo aggiornamento di gioco che ti permette di accettare varie richieste di caccia in una volta sola e aggiunge nuove ricette.

In Comrades potrai creare il tuo personaggio personalizzato e intraprendere missioni epiche in un mondo sprofondato nell’oscurità. Come tutti i membri degli Angoni, avrai a disposizione dei poteri speciali della dinastia reale di Lucis, chiamati “doni sovrani”, dovrai pensare a delle tattiche e formare squadre equilibrate per battere i nemici e le bestie più ardue. Oltre alle missioni in multiplayer, potrai anche scoprire la storia grazie a una campagna in single player. Partendo dalla tua base a Lestallum, avrai la possibilità di intraprendere una serie di missioni emozionanti e incontrare volti familiari.