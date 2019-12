Final Fantasy XV: il gioco Square Enix a quota 8,9 milioni di copie distribuite

Approdato sul mercato videoludico nel corso del novembre 2016, a quasi tre anni di distanza Final Fantasy XV si conferma un un successo commerciale per la serie di casa Square Enix.

Dalle pagine del portale giapponese 4gamer, si apprende infatti che il JRPG ha ormai raggiunto la notevole cifra di 8,9 milioni di copie distribuite in tutto il mondo! Tali valori collocano le avventure di Noctis ai livelli di alcuni dei capitoli più iconici dell'intera storia della saga fantasy. Il titolo non è tuttavia per ora riuscito a superare i risultati conseguiti da Final Fantasy VII, che conserva saldamente la propria posizione di leadership, con i suoi oltre dodici milioni di copie distribuite sul mercato videoludico internazionale. Tra i titoli dedicati all'epopea della Fantasia Finale a poter vantare risultati commerciali di particolare rilievo, troviamo inoltre Final Fantasy VIII: ancora prima della pubblicazione di una sua versione rimasterizzata, il JRPG poteva infatti contare su circa 9,6 milioni di copie vendute.



La fortunata serie Square Enix è attualmente protagonista di diverse iniziative. La software house è infatti attivamente impegnata nell'ambizioso progetto di realizzazione di un remake di Final Fantasy VII. Numerosi capitoli della serie sono inoltre in procinto di debuttare nel catalogo del servizio di abbonamento targato Microsoft: numerosi Final Fantasy arriveranno in Xbox Game Pass nel corso del 2020.