Final Fantasy XV: immagini per la nuova patch e spot TV della Royal Edition

Questo update include nuovi contenuti per il Capitolo 10 e per la modalità multiplayer Comrades, nuovi trofei e una nuova sequenza per il Capitolo 5, inoltre l'aggiornamento corregge vari bug e problemi tecnici, oltre ad ampliare le descrizioni del bestiario e le schede dei personaggi.

Per l'occasione, il publisher ha anche diffuso due spot TV giapponesi per il lancio della Royal Edition, disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One insieme a Final Fantasy XV Windows Edition per PC, le quali includono numerose migliorie, tra cui:

Una nuova zona finale, le Rovine di Insomnia : la nuova zona avrà nuove missioni e nemici come Cerberus e Omega. In questa zona sarà inoltre possibile affrontare gli antichi sovrani.

Controllo totale dello Yacht reale : il mondo di Eos si espande con la possibilità di esplorare le acque tra Capo Caem e Altissia. Sarà anche possibile pescare a bordo dell'imbarcazione e scoprire nuovi pesci e nuove ricette.

Accessorio per attivare la nuova azione Panoplia suprema : sarà possibile sferrare degli attacchi potentissimi evocando la Panoplia. Dopo aver raccolto tutte le armi ancestrali, apparirà un accessorio in un luogo sconosciuto del mondo che ti permetterà di accedere alla Panoplia suprema.

Visuale in soggettiva : per giocare dalla prospettiva di Noctis.

Contenuti scaricabili : tra cui delle armi, delle verniciature per la Regalia e dei set di oggetti.

Tutti i contenuti già inclusi nel Season Pass : Episode Gladio, Episode Prompto, Comrades ed Episode Ignis.

Archivio : sarà possibile vedere le storie della Cosmogonia sparse per il mondo di Final Fantasy XV. Verranno anche aggiunti dei miti e delle leggende locali in vari luoghi. In questo modo sarà possibile saperne di più sul mondo.

Missione per ottenere e migliorare la Regalia Type-D.

Secondo alcuni rumor, Final Fantasy XV Royal Edition potrebbe uscire anche su Nintendo Switch, al momento Square-Enix non si è pronunciata in merito.