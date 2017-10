Final Fantasy XV: un leggendario compositore parteciperà ad Episodio Ignis

ha effettuato un interessante, e misterioso, annuncio riguardante il prossimo DLC storia previsto per

A quanto pare, la nuova storyline dedicata ad Ignis potrà contare su una colonna sonora composta da un leggendario compositore al momento avvolto nel mistero.

Un'iniziativa identica è già stata messa in atto da Square Enix nei precedenti DLC. La musica di Episodio Gladiolus venne composta da Keiichi Okabe, noto per il suo lavoro sul recente NieR: Automata, quella di Episodio Prompto da Naoshi Mizuta di Final Fantasy XI, mentre Comrades, espansione multiplayer attesa per il 31 ottobre, potrà contare sul leggendario Nobuo Uematsu, che non ha bisogno di presentazioni.

Al momento non sono disponibili ulteriori indizi, per cui non ci resta che attendere. L'imminente Paris Games Week sembra l'evento giusto per un annuncio del genere. Chi sarà secondo voi questo misterioso compositore? Diteci la vostra nei commenti!

Vi ricordiamo che Final Fantasy XV è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Final Fantasy XV Windows Edition è invece atteso su PC nel corso del 2018.