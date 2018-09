Final Fantasy XV: livestream in programma dal Tokyo Game Show, novità in arrivo?

Square-Enix Japan ha annunciato che il 23 settembre terrà un livestream dedicato a Final Fantasy XV direttamente dal Tokyo Game Show: il publisher non ha svelato i contenuti della trasmissione ma è facile ipotizzare l'arrivo di novità sul nuovo Season Pass.

Il Season Pass darà accesso a quattro nuovi DLC in arrivo nel 2019, inoltre sono previsti numerosi update (gratuiti per tutti) per Comrades, l'espansione multiplayer lanciata alla fine dello scorso anno. Non ci resta che attendere per saperne di più sui contenuti del panel, ricordiamo che Final Fantasy XV ha venduto ad oggi oltre otto milioni di copie, di ventando uno dei titoli più popolari della saga, superato solamente da Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII e Final Fantasy X.

La scorsa settimana Square-Enix ha annunciato l'arrivo di numerosi giochi della serie su Switch e Xbox One, oltre ad aver rivelato nuovi prodotti come World of Final Fantasy Maxima e Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy!.