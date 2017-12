Final Fantasy XV: la nuova funzione del cambio di personaggio si mostra in video

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore,introdurrà una nuova funzione di gioco all'interno dicon l'aggiornamento in arrivo a dicembre. Stiamo parlando del cambio di personaggio, feature che vi consentirà di trasporre liberamente il controllo del personaggio da, a, a, e

Il tutto è ammirabile nel nuovo video gameplay pubblicato dal publisher nipponico, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia. Come potete vedere, nel mentre sarete impegnati nelle vostre battaglie, potrete combattere nei panni di ognuno dei protagonisti principali di Final Fantasy XV. I fan hanno già avuto modo di testare le abilità di Noctis in primis, e di Gladio e Prompto nei due DLC a loro dedicati. Episode Ignis, invece, arriverà il prossimo 13 dicembre: qui potete dare uno sguardo all'intro del DLC in lingua inglese.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Final Fantasy XV è disponibile per PlayStation 4 e Xbox One. Il JRPG di Square-Enix sarà pubblicato nella sua Windows Edition nel corso del 2018. Il publisher ha inoltre confermato che durante il prossimo anno verranno annunciati almeno altri tre titoli facenti parte della serie. Da pochi giorni, inoltre, è disponibile sul PlayStation Store giapponese Moonlit Melodies Piano Collections.