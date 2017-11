Final Fantasy XV: nuovo Active Time Report in programma per il 29 novembre

ha annunciato che il 29 novembre verrà trasmesso un nuovo Active Time Report di, condotto dal producer Hajime Tabata in compagnia di alcuni ospiti non ancora annunciati.

Per l'occasione la compagnia vuole festeggiare il primo anniversario di Final Fantasy XV, pubblicato originariamente il 29 novembre 2016 su PlayStation 4 e Xbox One. Durante lo show ci sarà spazio per saperne di più sui prossimi aggiornamenti, sul DLC Episode Ignis (in arrivo a dicembre) e sulla versione PC in uscita nel corso del 2018.

L'ultimo DLC di FF XV, Comrades, è stato pubblicato a metà novembre ed è incentrato sul comparto multiplayer, permettendo fino a un massimo di quattro giocatori di collaborare per sconfiggere una nuova pericolosissima minaccia...