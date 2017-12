Final Fantasy XV: il nuovo DLC Episode Ignis protagonista della nostra Video Recensione

è il DLC che chiude la prima stagione di contenuti per. Mentreannuncia l'intenzione di proporre un secondo season pass, con almeno tre nuovi episodi dedicati ad altri personaggi, l’avventura di Ignis ha un compito molto importante: quello di colmare un altro dei buchi narrativi del titolo originale.

Mettendo da parte la stravaganza di un finale alternativo per l'avventura principale (discutibile non tanto nelle intenzioni, quanto nella realizzazione), Episode Ignis resta un buon DLC. Pur ereditando qualche problema dal gioco originale, il combat system rivisitato per adattarsi alle abilità di Ignis è dinamico e piacevole, e le idee per vivacizzare la progressione non mancano. Tutti i fan possono essere ben contenti, anche se è un peccato che per raggiungere questo risultato sia stato necessario attendere un anno e acquistare il season pass.

Leggi la recensnione di Episode Ignis, il nuovo DLC di Final Fantasy XV.