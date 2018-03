Final Fantasy XV: il nuovo update introduce quest e una nuova scena per il capitolo 5

In attesa che domani vengano rilasciate le Royal e Windows Edition del gioco,ha pubblicato nella giornata di oggi una nuova patch per, grazie alla quale vengono introdotti nuovi contenuti di gioco per il JRPG.

L'aggiornamento, che combina le versioni 1.22 e 1.23 del gioco, introduce nuove quest per il capitolo 10 della storia e per la modalità multiplayer online Comrades (con conseguenti nuovi trofei sbloccabili). Inoltre, è stata implementata una nuova scena narrativa all'interno del capitolo 5 della campagna principale del titolo (potete visionarla a questo indirizzo). L'update si limita quindi a correggere alcuni bug e ad aggiungere altre feature di minore rilevanza: qui trovate l'intero changelog.

Final Fantasy XV è disponibile per PS4 e Xbox One. Nella giornata di domani, martedì 6 marzo, saranno pubblicate la Royal Edition per console e la Windows Edition su PC.