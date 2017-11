Final Fantasy XV per Xbox One X vanta una risoluzione superiore a PS4 Pro

si è aggiornato oggi suincludendo il supporto HDR e 4K alla nuova console Microsoft. Come evidenziato da un video confronto, in termini di risoluzione si può riscontrare un salto significativo anche rispetto a

Grazie alla patch, infatti, Final Fantasy XV per Xbox One X riesce a mantenere i 2160p di risoluzione tramite checkerboarding, stessa tecnica di rendering usata su PlayStation 4 Pro, dove però si raggiungevano al massimo i 1800p.

Considerando che nella versione base di Xbox One il gioco oscillava tra i 792p e i 900p dinamici, per i possessori della nuova console Microsoft si tratta indubbiamente di un bel balzo qualitativo. In cima alla notizia trovate il video in cui vengono confrontate le versioni Xbox One X e PlayStation 4 Pro di Final Fantasy XV. Riuscite a notare le differenze in termini di pulizia e resa visiva?



Ricordiamo infine che il nuovo DLC Episode Ignis è previsto in uscita per il prossimo 13 dicembre.