Final Fantasy XV Pocket Edition Guida: 5 consigli utili per iniziare a giocare

Grazie a Final Fantasy XV: Pocket Edition potrete finalmente vivere (o - perché no? - rivivere) l'avventura die dei suoi amici in tutta comodità attraverso lo schermo dei vostri smartphone, in qualsiasi posto desideriate.

Se state entrando per la prima volta nell'universo creato da Square Enix, o se il passaggio dal controller della vostra console al touch screen si è rivelato più problematico del previsto, allora questa guida potrebbe fare al caso vostro. Ecco a voi cinque consigli utili da seguire all'inizio dell'avventura.

1. Effettuate proiezioni offensive a sorpresa

Quando vedete dei nemici, cercate di cominciare il combattimento con una proiezione offensiva. Esattamente come accade con la versione originale del gioco, anche in Final Fantasy XV: Pocket Edition potete proiettavi addosso agli avversari dalla distanza. Tutto ciò che dovete fare è mantenere il dito sul nemico prescelto: Noctis partirà automaticamente all'attacco entro un paio di secondi. Il resto della squadra si unirà a voi subito dopo, fornendovi supporto in combattimento e danneggiando gli obiettivi. Se un nemico sta caricando un attacco, effettuate immediatamente una proiezione offensiva: in tal modo, sarete in grado di interrompere la sua mossa e di mettere a segno danni extra.

2. Scegliete con cura le armi

All'inizio avrete in dotazione solamente una spada, ma ben presto sbloccherete nuove armi, come lo spadone. Con quest'ultima equipaggiata il caricamento delle proiezioni offensive richiederà più tempo, ma i danni inflitti saranno ben superiori. In combattimento è possibile cambiare le armi a piacimento, quindi sarà facile adattarsi alle differenti situazioni che vi si pareranno dinanzi. Le armi più grandi danneggiano più nemici contemporaneamente, tenetelo a mente quando li fronteggerete in gruppo.

3. Contrattaccate con tempismo

Ogni volta che un nemico cercherà di colpirvi, qualunque sia la sua posizione, apparirà sulla testa di Noctis un'icona circolare che, se premuta con tempismo, vi permetterà di contrattaccare. L'icona è circondata da un anello che vi dà un'idea del tempo che avete a disposizione per reagire. Se cala al di sotto della metà, il vostro contrattacco diverrà una schivata. Se si esaurisce, chiaramente, verrete colpiti. È quindi molto importante tenere sempre d'occhio gli avversari e quest'icona, che vi aiuterà enormemente durante i combattimenti. Tenete bene a mente che con i nemici più grossi e potenti l'icona non apparirà e non avrete l'opportunità di attaccare, pertanto osservateli con attenzione e muovetevi sul campo di battaglia con cognizione di causa.

4. Osservate gli ambienti da un punto di vantaggio

Le proiezioni non sono utili solamente in battaglia, ma anche in fase di ricognizione. In alcune situazioni apparirà un'icona che vi permetterà di proiettare Noctis in punti sopraelevati dai quali potrete osservare i nemici e, soprattutto, attaccarli con delle proiezioni offensive. In questo modo, molto spesso riuscirete a metterli fuori gioco con un colpo solo.

5. Sbloccate nuove abilità

Combattendo e salendo di livello otterrete Punti Abilità (PA), esattamente come avviene in Final Fantasy XV. Potrete utilizzarli per migliorare tantissime statistiche differenti e l'efficacia in battaglia dei vostri compagni di viaggio. Potenziate solo ciò che ritenete opportuno e non sprecate i PA per abilità o armi che non vi aggradano. Soprattutto, investiteli non appena li sbloccate, così da affrontare ogni battaglia sempre al massimo delle vostre possibilità.