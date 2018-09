Final Fantasy XV Pocket Edition HD arriva oggi su Nintendo Switch

Final Fantasy XV Pocket Edition HD, l'esperienza rivisitata di Final Fantasy 15 con uno stile grafico adorabile e comandi intuitivi, è ora disponibile per Nintendo Switch.

Pubblicato originariamente su dispositivi iOS, Android e Windows 10, questa nuova versione dell'amato Final Fantasy XV, acclamato dalla critica, che ha superato gli 8,1 milioni di copie fisiche e digitali vendute in tutto il mondo ad oggi, include un'interfaccia utente ottimizzata e comandi adattati alle console. Per festeggiare l'uscita, chi acquisterà la versione per Nintendo Switch da oggi fino al 20 settembre, potrà anche usufruire di sconti fino al 40%.

In Final Fantasy XV Pocket Edition HD, sia i fan che i nuovi arrivati potranno seguire il viaggio del principe Noctis e dei suoi compagni, Prompto, Ignis e Gladio, in questa versione del gioco che include le scene principali con voci e battaglie ricreate in alta fedeltà. Vivi i momenti migliori di Final Fantasy XV, come guidare la Regalia attraverso paesaggi mozzafiato, accamparsi, cavalcare chocobo e altro ancora, in modo completamente diverso, con uno stile grafico inedito e creativo e risoluzione HD per le versioni per console.

Final Fantasy XV Pocket Edition HD è ora disponibile per Nintendo Switch, oltre che per Xbox One e PlayStation 4, iPhone e iPad con iOS 11.1 o più recente, alcuni dispositivi Android selezionati con Android 5.0 o più recente e UWP, la piattaforma universale di Windows (Windows 10).