Final Fantasy XV Pocket Edition HD disponibile su PS4 e Xbox One, presto anche su Switch

Il leak di inizio settimana si è rivelato esatto: a sorpresa Square-Enix ha pubblicato Final Fantasy XV Pocket Edition HD su PlayStation 4 e Xbox One, il gioco è ora disponibile per il download al prezzo di 29.99 euro, con uno sconto del 40% (17.99 euro) per la prima settimana.

Questa la sinossi di Final Fantasy XV Pocket Edition HD: Esplora il mondo di Final Fantasy XV e i suoi personaggi adorabili e fantastici! Ora puoi vivere l'avventura di Final Fantasy XV in 10 appassionanti capitoli. Questa è la storia di un re destinato a salvare il mondo. Dopo anni di guerra, le nazioni di Lucis e Niflheim hanno finalmente stipulato un armistizio.Come simbolo della pace futura, Noctis, principe ereditario di Lucis, sposerà Sua Grazia Lunafreya di Tenebrae. Alla vigilia della cerimonia degli accordi di pace, il principe parte per raggiungere la promessa sposa per ordine di suo padre, re Regis. Ma Noctis non sa che mille pericoli lo attendono lungo il suo viaggio..."

Final Fantasy XV Pocket Edition è stato pubblicato originariamente su iOS, Android e Windows lo scorso autunno, questa riedizione HD non presenta contenuti aggiuntivi di alcun tipo ma solamente un comparto tecnico migliorato. Il publisher ha inoltre confermato che Final Fantasy XV Pocket Edition HD arriverà anche su Nintendo eShop prossimamente, al momento non sembrano invece esserci piani per una edizione fisica.