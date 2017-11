Final Fantasy XV Pocket Edition: nuovo trailer incentrato sui personaggi

ha pubblicato un nuovo teaser trailer di, versione portatile del gioco in arrivo durante l'autunno su iOS, Android e dispositivi Windows 10.

Final Fantasy XV Pocket Edition sarà distribuito in formato episodico, il primo capitolo potrà essere scaricati gratuitamente mentre i successivi nove episodi potranno essere scaricati singolarmente o in bundle, ad un prezzo non ancora annunciato.

Secondo alcuni rumor, Final Fantasy XV Pocket Edition potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch nel 2018, sebbene Hajime Tabata abbia più volte smentito questa possibilità. Restiamo in attesa di saperne di più sulla data di uscita dl gioco, atteso indicativamente per la fine dell'anno.