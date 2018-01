Final Fantasy XV Pocket Edition sarà disponibile dal 9 febbraio su iOS e Android

La pagina preorder diha fatto la sua comparsa su App Store, rivelando così la data di uscita del gioco: secondo quanto riportato, l'app sarà disponibile dal 9 febbraio 2018, la stessa data dovrebbe riguardare anche la versione per Android scaricabile da Google Play.

Questa la sinossi di Final Fantasy XV Pocket Edition:

"Esplora il mondo di Final Fantasy XV e i suoi personaggi adorabili e fantastici! Ora puoi vivere l'avventura di FF 15 in 10 appassionanti capitoli. Tocca per muoverti, per parlare e per combattere. Imparare a giocare è facile per tutti!

Questa è la storia di un re destinato a salvare il mondo. Dopo anni di guerra, le nazioni di Lucis e Niflheim hanno finalmente stipulato un armistizio. Come simbolo della pace futura, Noctis, principe ereditario di Lucis, sposerà Sua Grazia Lunafreya di Tenebrae. Alla vigilia della cerimonia degli accordi di pace, il principe parte per raggiungere la promessa sposa per ordine di suo padre, re Regis. Ma Noctis non sa che mille pericoli lo attendono lungo il suo viaggio..."

Final Fantasy 15 Pocket Edition sarà disponibile come Free-To-Play, il primo capitolo potrà essere scaricato gratuitamente mentre i restanti nove potranno essere acquistati singolarmente o in bundle.