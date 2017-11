Final Fantasy XV: Pocket Edition è stato rinviato a questo inverno

Dall' Active Time Report in diretta da Tokyo, Hajime Tabata e Akio Otsuka, rispettivamente director e Marketing Manager di, hanno comunicato che il titolo mobileè stato rinviato dall'autunno all'inverno.

L'RPG, in uscita su dispositivi iOS, Android e Windows Phone, è basato su trame e personaggi della controparte console, e presenta una grafica in stile "chibi" con controlli adattati per gli schermi touch. Ricordiamo inoltre che il titolo sarà suddiviso in due capitoli, di cui il primo scaricabile gratuitamente.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni del rinvio, ma fortunatamente i fan desiderosi di portare le avventure di Final Fantasy XV: Pocket Edition in tasca dovranno aspettare solo fino a questo inverno.