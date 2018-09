Final Fantasy XV: presentato un nuovo crossover con Terra Wars di Hironobu Sakaguchi

Nella giornata di oggi, Square-Enix ha pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato a Final Fantasy XV, il JRPG in costante evoluzione disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

L'update 1.26 del titolo è disponibile per il download su tutte le piattaforme di riferimento, ed introduce i nuovi contenuti annunciati da Square-Enix durante il Tokyo Game Show 2018. Come evidenziato da una nota presente nel menù introduttivo del gioco, Final Fantasy XV si arricchisce da oggi di una nuova quest attivabile al capitolo 5 della campagna principale che funge da crossover con Terra Wars, RPG disponibile su dispositivi mobile ideato da Hironobu Sakaguchi, storico padre della saga di Final Fantasy.

In aggiunta, l'update introdurrà nuove tracce a tema Shadow of the Tomb Raider ascoltabili tramite la radio della Regalia, oltre a diversi nuovi oggetti cosmetici tratti da Comrades. In cima alla notizia trovate un video che racchiude tutti i contenuti che l'aggiornamento andrà ad introdurre.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Final Fantasy XV è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Poche settimane fa, Square-Enix ha confermato che la "quindicesima fantasia" della sua storica saga JRPG ha venduto oltre otto milioni di copie in tutto il mondo. Per tutti le altre informazioni sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione.