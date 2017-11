Final Fantasy XV: primi dettagli sull'aggiornamento di dicembre, nuovo update per Comrades

Durante l'attualmente in onda,ha rivelato i primi dettagli sul prossimo update di, in uscita a dicembre su PlayStation 4 e Xbox One.

L'aggiornamento in questione aggiungerà la possibilità di cambiare liberamente personaggio nella storia, scegliendo di giocare a proprio piacimento nei panni di Noctis, Gladio, Prompto e Ignis. Il 12 dicembre, inoltre, verrà reso disponibile l'aggiornamento 1.10 per Comrades, espansione multiplayer uscita a fine novembre: l'update includerà la risoluzione di vari bug e un miglior bilanciamento del gameplay, altri dettagli non sono noti al momento.

Maggiori informazioni sulle novità dl prossimo aggiornamento di Final Fantasy XV arriveranno nelle prossime ore, ricordiamo che il gioco è già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One e arriverà su PC all'inizio del 2018.