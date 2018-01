Final Fantasy XV Royal Edition compare sul web: edizione completa in arrivo?

L'Entertainment Software Rating Board ha inserito nel proprio database Final Fantasy XV Royal Edition per PlayStation 4 e Xbox One, con uscita prevista nel corso del 2018. L'edizione completa dell'Action RPG dipotrebbe essere presto in arrivo.

Difficile saperne di più al momento, la Royal Edition di Final Fantasy XV potrebbe includere il gioco completo con tutti gli aggiornamenti e i DLC usciti fino ad oggi, tra cui i capitoli aggiuntivi dedicati a Prompto, Gladio e Ignis usciti nel corso del 2017.

Sappiamo che per il 2018 Hajime Tabata ha in programma di pubblicare almeno tre nuovi episodi, la Royal Edition potrebbe dunque intendersi come l'Anno 1 di Final Fantasy XV, in attesa di nuovi contenuti. Non è chiaro se il pacchetto uscirà in formato retail o solo digitale, restiamo in attesa di eventuali annunci da parte del publisher.