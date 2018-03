Final Fantasy XV Royal Edition include una sequenza finale aggiuntiva

La Royal Edition diè disponibile a partire da oggi su: a quanto pare, tra le varie aggiunte è stata inclusa anche una scena bonus nella sequenza finale, rendendo ancora più spettacolare e intenso l'epilogo dell'avventura.

La scena in questione non era presente nella versione originale di Final Fantasy XV pubblicata su PlayStation 4 e Xbox One nel 2016, ma il filmato riportato in cima alla notizia sembra parlare chiaro: Square Enix ha incluso una sequenza aggiuntiva nel finale della Royal Edition, arricchendo ulteriormente il comparto narrativo del gioco.

Il video è stato pubblicato sul canale Youtube di Shirrako, e vi consigliamo di visualizzarlo soltanto se avete completato la storia di Final Fantasy XV, così da evitare ogni forma di spoiler sulle fasi finali del gioco. Le novità introdotte nella Royal Edition sono tante, a partire dal nuovo boss inserito nel capitolo 14, ma Square Enix non aveva fatto nessuna menzione sull'aggiunta della nuova scena conclusiva, cosa di cui siamo venuti a conoscenza soltanto nelle ultime ore.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che oltre alla Royal Edition disponibile per PlayStation 4 e Xbox One, a partire da oggi anche gli utenti PC possono mettere mano a Final Fantasy XV grazie alla nuova Windows Edition.